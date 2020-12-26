Транспорт надо останавливать: нардеп-"слуга" высказался о жестком локдауне

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Фото: pixabay.com

В Украине необходимо ввести жесткий локдаун с полной остановкой транспорта.

Половинчатые ограничения не дают пользы, убежден председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Я сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. Ведь любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. В то же время решение правительства о карантине" выходного дня "позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - подчеркнул Гетманцев, передает Радио Свобода.

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Жесткие ограничения негативно сказываются на малом бизнесе, добавил он.

"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. Множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство предпочитает компромиссным решениям и с 8 января не останавливает работу транспорта. Понимаете, если мы сможем спасти жизнь одного украинца ценой 0,5% ВВП, мы должны это сделать, даже не задумываясь", - убежден Гетманцев.

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.