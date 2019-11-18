Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал

Фото: obozrevatel.com

Одесское кафе быстрого питания попало в скандал из-за трансляцию российских каналов и сепаратистские заявления.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают" Россия 24 ". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!" - пишет пользователь Twitter.

Пользователей разозлила выходка. Они призвали обратить внимание полиции на поведение администрации заведения.

Автор: obozrevatel.com В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал

Автор: obozrevatel.com В кафе Одессы вспыхнул сепаратистский скандал

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"Потому что Володька позволяет, а вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме", - пишут комментаторы.

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали сепаратиста, который хотел оформить внутренний и заграничный паспорта Украины.