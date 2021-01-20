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среда, 20 января 2021 18:07

Трамп сделал Украину токсичной

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Президентство Дональда Трампа было неоднозначным как для самой Америки, так и для всего мира. Трамп запомнился сомнительными и резонансными решения. Многие проблемы углубились. Их решать теперь придется новому руководителю страны.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Илия КУСА.

Автор: Reuters
 

Каким президентом для США был Дональд Трамп?

Дональд Трамп был президентом половины американцев. Таким будет и его преемник. Половина населения поддерживали идеи Трампа, другие - вообще не воспринимали их. За время президентства Трампа внутренняя повестка дня в Соединенных Штатах обострилась до максимума. Проблемы начались еще до него. Но за последние четыре года достигли своего пика. Трамп был неоднозначным президентом.

Как за время президентства Дональда Трампа изменилась Америка, общество?

Видим яркий институциональный, культурный, идеологический кризис. Во многом это можно назвать даже кризисом идентичности. Политическое наследство Трампа - нестабильность, непредсказуемость и много проблем. Как внутриполитического и идеологического характера. Так и вопросы национальной экономики, социально-экономического равенства. Во внешней политике Трамп запомнился как президент с наиболее узким пониманием национальных интересов Америки. Он поднял на поверхность много правильных вопросов. Например, о целесообразности финансирования Америкой определенных проектов, которые они не считают полезными для себя. Эффективности определенных европейских институтов, неравенства на политической арене мира. Но Дональд Трамп не смог урегулировать эти вопросы. Его подходы к коммуникации с внешней аудиторией оказались неэффективными. Часто они сосредоточены на получении тактических преимуществ, иногда даже личного характера. Мало что можно сказать о долгосрочных успехах на внешней арене. Есть несколько моментов, которыми он запомнится. Но они все такие же двусмысленные, как и сам Трамп. Он породил больше проблем. С ними должен будет уже разбираться уже Джозеф Байден.

Создание рабочих мест это - фишка президентства Трампа

Какие были наиболее резонансные решения во внутренней политике?

Первое - налоговая реформа. Она была довольно неплохая. Если бы не эпидемия коронавируса, могла бы вывести американскую экономику на качественно новый уровень. Второе - запуск нефтепровода, который качает нефть из Канады в американскую Небраску. Байден запретит его действие одним из своих первых указов. Этот крупный инфраструктурный проект Трамп запустил несмотря на протесты. Он нарушал права коренных народов и вызвал экологические проблемы. Дональд Трамп подчеркивал, что нефтепровод должен создать рабочие места в Америке. Создание рабочих мест это - вообще фишка президентства Трампа.

Еще одно резонансное решение - начало строительства стены на границе с Мексикой. Даже метод его реализации достаточно экстравагантный. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Это позволило ему взять деньги на стену из федерального бюджета, несмотря на протесты Конгресса.

Также стоит упомянуть о ряде решений в сфере миграционной политики. Антимусульманский бан против конкретных стран Африки и Ближнего Востока. Запрещал въезд в США. Усиление визового и пограничного контроля было направлено против мигрантов из Центральной Америки. Это привело, например, к довольно сомнительной практике разделения детей и родителей на границе. Байден уже заявил, что планирует отменить эти решения.

Автор: Reuters
  Часть стены на границе с Мексикой
Часть стены на границе с Мексикой

Чем запомнилась внешняя политика Дональда Трампа?

Ряд произраильских решений. Фактически Трамп стал первым президентом, который не был на позиции равновесия. Открыто поддержал Израиль. Это стало точкой невозврата. Позиция Трампа фактически легализовала политику израильтян на оккупированных территориях. Например, резонансное решение о признании Голланских высот за Израилем. Второе - выход из иранской ядерной сделки, который был в 2018 году. Это привело к эскалации военно-политического противостояния между США и Ираном. Америка даже убила в Багдаде военного генерала Ирана. Это в свою очередь углубило конфликты сразу на нескольких направлениях: в Сирии, Иране, Ираке, палестинской территории, Йемене. Косвенно это задело и Украины. В ходе этого противостояния Тегеран сбил украинский пассажирский самолет МАУ в начале января прошлого года.

Третье - резонансное примирение с Северной Кореей. Трамп сам инициировал саммит. Стал первым американским президентом, который встретился с лидером КНДР. Он даже вступил за 36-ю параллель. То есть вместе с Ким Чен Ыном формально посетил территорию Северной Кореи. Еще на ум приходит попытка переворота в Венесуэле. Это была одна из самых масштабных операций, но она провалилась. В течение полутора лет США пытались подвинуть Мадуро от власти.

Президентство Трампа поставило многие страны перед очень сложным выбором: Китай или США

Еще стоит упомянуть ряд соглашений, которые подписали Израиль и арабские страны об установлении дипломатических отношений. Америка там выступала посредником. Шла на уступки тем странам, которые согласились. Например, в обмен на то, что Марокко установит дипвидноситы с Израилем, США признали их суверенитет над спорной территорией Западной Сахары. Америка сделала это первой, до этого эти земли не признавались никем. Судан за налаживание контактов с Израилем также получил подарочек. США вычеркнули страну из списка государств, финансирующих терроризм и сняли соответствующие обвинения. Вывод войск из Сомали завершился буквально несколько дней назад. Он поставил точку в военной наземной операции, которая длилась с 1990-х годов.

Отдельная тема - Китай. Во времена Трампа против этой страны активно применялся санкционный механизм. Торговая война, начало гонки технологий. Штаты начали давить на Huawei и другие китайские компании. Это повлияло на мировую экономику. Поставило многие страны перед очень сложным выбором: Китай или США. Эта дилемма остается и во время президентства Байдена.

Автор: Reuters
  Уламки украинского самолета, который сбил Иран вблизи Тегерана.
Уламки украинского самолета, который сбил Иран вблизи Тегерана.

Как изменились отношения Украины и США?

Стали хуже. Скандал с импичментом сделал наши коммуникации с Белым Домом токсичными. Многих чиновников эта ситуация отвернула от Украины. Теперь вопрос стоит не о дальнейшем развитии стратегических отношений, а о восстановлении доверия между нашими странами. Последние санкции Соединенных Штатов против украинских политиков и медийных ресурсов показывают, как настроены Штаты. Их истеблишмент все еще помнит те истории. Так просто не получится начать диалог с чистого листа. Для нас президентство Трампа прошло под знаком пассивного сотрудничества. А последние полтора года начали наши отношения начали ухудшаться.

Сторонники Трампа могут консолидировать свои силы и довольно существенно влиять на политику страны

Какое политическое будущее ждет Трампа?

Карьера в большой политике завершена. Не вижу перспектив для возвращения. Особенно после штурма Капитолия. Но как политический проект коллективный Трамп, совокупность его идей будет жить дальше. Если идеологический раскол в США будет продолжаться, группа сторонников Трампа может выделиться в отдельную политическую силу. Это может быть третья партия, общественно-политическое движение, ряд общественных организаций. Сторонники Трампа сегодня это - отдельная фракция. По результатам выборов за ним стоит 70миллионов. Они не идентифицируют себя с республиканцами. Могут организовать, консолидировать свои силы и довольно существенно влиять на политику страны. Например, на уровне выборов в Конгресс. Для Соединенных Штатов это будет очень серьезный вызов.

Как его решить?

Главная задача для Байдена будет заключаться в том, чтобы найти новый общественный договор. Такой, чтобы можно было объединить разделеное американское общество. И избежать эскалации конфликта с экзальтированными фанатами Трампа и сторонниками Республиканской партии.

Сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации 46-го президента США 78-летнего Джозефа Байдена.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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