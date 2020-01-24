Трамп хочет поступить с Ираном так, как Рейган с Советским Союзом - эксперт

В исламе концепт справедливости важен. На нем основывается социальный порядок. И власть сама подняла его своей ложью. Фото: Сергей Старостенко

Между США и Ираном не может начаться открытое противостояние.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит востоковед Игорь Семиволос.

"Обе стороны чувствуют, что прямой вооруженный конфликт слишком рискованный. То, что мы наблюдали, - контролируемая эскалация. Американцы демонстрируют доминирование в эскалации и Тегеран это понимает, ведь силы несоизмеримы. США ресурсы, чтобы разбить иранскую армию, но с другой стороны, слишком дорогой может обернуться оккупация Ирана.

Тем более, что перед глазами есть опыт Ирака, где попытки построить демократический режим в целом провалились. Итак, Штаты делают ставку на то, что иранский режим будет ослаблен и свергнут изнутри. Трамп хочет поступить с Ираном так, как Рейган с Советским Союзом. Тот объявил СССР империей зла, ввел санкции и дожал ними Москву - Союз пошел на переговоры, на ограничение количества ракет, перестройку - в конце развалился", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда Иран сообщит свое решение о "черных ящиках" самолета МАУ

По его словам, в иранском случае мы видим рост волны протестов, причем последние годы все чаще слышны антиисламистские лозунги.

"Два года назад лозунг "Долой диктора, режим аятолл" воспринималось, как нечто невероятное. Сегодня это уже привычно. Протесты не изменят режим, но ложь иранских властей о сбитом украинском самолете ударила по ее репутации. На борту были преимущественно молодые иранцы. В исламе концепт справедливости важен. На нем основывается социальный порядок. И власть сама подняла его своей ложью", - добавляет он.

Полное интервью с Игорем Семиволосом читайте в журнале "Країна" от 23 января.