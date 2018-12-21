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пятница, 21 декабря 2018 11:36

"Только об Украине и говорят": пленный моряк рассказал о пропаганде РФ

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Автор: dt.ua
  Сергей собственноручно смастерил антенну, чтобы смотреть хоть какие-то новости.
Сергей собственноручно смастерил антенну, чтобы смотреть хоть какие-то новости.

Украинский военнопленный капитан-лейтенант Сергей Попов с МБАК "Никополь" рассказал, что условия содержания его в СИЗО в РФ нормальные. Однако СМИ транслируют много пропаганды об Украине. Об этом пишет в Facebook его адвокат Гаджи Алиев.

Адвокату удалось встретиться с пленным.

"Находясь в заключении, Сергей духом не пал, просил так и передать всем. Веселый и позитивный человек, много шутит. Несколько раз напоминал следователю, что он старший по званию. Следователь попался понимающий", - заявил Алиев.

Моряк также рассказал об условиях жизни в СИЗО. Он попал в камеру, где есть телевизор, который не работал из-за отсутствия антенны. Сделал ее собственными руками, чтобы иметь возможность видеть хоть какие-нибудь новости.

"В итоге круглосуточно с телевизора только об Украине и говорят, я столько сюжетов об Украине дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей об Украине?" - поделился капитан с адвокатом.

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Также Сергей поблагодарил волонтеров за передачи. Как он сказал, одежда подошла "размер в размер".

Моряк родился в Донецке. До 2014-го служил в Крыму, а после аннексии в день своего рождения переехал служить в Одессу.

Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить их представителям доступ к захваченным Россией украинским морякам. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Дата
21
декабря

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