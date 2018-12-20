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четверг, 20 декабря 2018 21:42

К пленным украинским морякам пытается пробиться Красный Крест

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К пленным украинским морякам пытается пробиться Красный Крест
Красный Крест просит РФ предоставить доступ к пленным украинским морякам. Фото: Unian

Международный комитет Красного Креста просит РФ предоставить их представителям доступ к захваченным Россией украинским морякам.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Денисова отметила, что получила ответ на свое обращение от главы делегации МККК в Украине Алана Эшлиманн о судьбе 24 захваченных украинских моряков.

"Господин Эшлиманн проинформировал меня, что МККК уже направили запрос в Российскую Федерацию о предоставлении представителям Красного Креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состояние здоровья моряков и условия их содержания ", - рассказала Денисова.

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Президент России Владимир Путин вновь назвал нападение на украинские суда в Керченском проливе предвыборной провокацией. На этот раз он заявил, что украинская власть специально отправила корабли в Азовское море, чтобы моряки погибли.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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