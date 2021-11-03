Только две области сейчас в желтой зоне

Закарпатская и Кировоградская области сейчас находятся в желтой зоне. Фото: Pexels

Только Закарпатская и Кировоградская области остались в желтой зоне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об этом на брифинге 3 ноября

Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области находятся в оранжевой зоне.

Остальные 15 областей и Киев в красной зоне.

Волынская, Харьковская и Тернопольская области находятся в зоне риска попадания в красную зону.

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Министр призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать карантин.

За последние сутки в Украине обнаружили 23 393 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1406, медработников – 421. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.