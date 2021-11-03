Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей

В мире в течение суток 1 ноября диагностировали более 383 тысяч. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, России и Великобритании.

Украина на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. В то же время РФ лидирует по суточной Covid-смертности. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе.

В США зафиксировали более 59 тыс. новых инфицированных за сутки, в России - более 39 тыс., а в Великобритании - более 33 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция - свыше 29 тыс. новых инфицирований и Украина - более 19 тыс.

Автор: worldometers.info Украина - третья в мире по смертности

За сутки более 6 тыс. человек в мире умерли от коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали более 5 млн летальных исходов.

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80% госпитализированных пациентов с коронавирусом в Украине - кислородозависимые. Инфицированные пациенты потребляют значительно больше кислорода, чем раньше.