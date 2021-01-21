То холодно, то тепло - чем удивит погода в конце зимы

В феврале прогнозируют нестабильную погоду. Фото: pixabay.com

В последний месяц зимы погода будет удивлять украинцев температурными "качелями".

"Правда, до 20 градусов мороза и ниже столбики термометров в феврале вряд ли опустятся. Однако день-два будет холодно, потом день-два - тепло", - рассказал синоптик Владислав Билык, пишет "Сегодня".

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По его словам, средняя температура воздуха в феврале будет колебаться 0...-3°С. Сильных морозов ждать не стоит, потепление в феврале почувствуют жители всех регионов страны.

В Украину после сильных морозов пришло небольшое потепление - дневные температуры установятся на уровне +2...6°С, но ночью еще будет -5...7°С. С 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом 24 января осадки будут наиболее обильные.