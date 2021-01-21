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четверг, 21 января 2021 06:32

Морозы вернутся после небольшого потепления

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Морозы вернутся после небольшого потепления
В Украине еще будет морозно. Фото: РБК

В Украину после сильных морозов пришло небольшое потепление - дневные температуры установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус" - от 5 до 7 градусов.

Теплее всего будет на западе страны: от 4 до 8 градусов тепла днем и слабый "минус" - 1-3 градуса в ночное время суток, сообщают в Гидрометеоцентре.

В пятницу, 22 января, морозов днем не ожидается ни в одном регионе Украины. Ночью крепкие морозы - около 11 градусов ниже нуля - сохранятся еще на востоке. А вот на остальной территории Украины ночью ожидаются или слабые заморозки, как на юге, севере и в центре (1-2 градуса мороза), или плюсовая температура, как на западе страны (+1+2 градуса).

С 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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Напомним, в Киеве начали кормить бездомных кошек и собак, чтобы помочь им пережить морозы. Корм доставляют в промышленные зоны, где проживает много четвероногих.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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