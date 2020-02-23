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воскресенье, 23 февраля 2020 04:06

"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение

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&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
Все трое заверили, что в беспорядках в Новых Санжарах участия не принимали.

Ребята, которых после столкновений в Новых Санжарах называли "титушки", заявили, что они местные.

Они написали соответствующее видеообращение.

"Все мы жителями Новосанжарщины, родились здесь, в Новых Санжарах. Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякий грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, которого в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом с Кропивницкого.

Все трое заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

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22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникшие в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.

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