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пятница, 23 апреля 2021 20:27

"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"

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18 апреля народный депутат от партии "Слуга народа" устроил пышную вечеринку по поводу дня рождения его жены. В это время в Киеве и других регионах все еще продолжают действовать карантинные ограничения красной зоны.

Празднование проводили на территории отеля Fairmont Gold Lounge. Полиция уже проводит расследование о нарушении карантина.

Еще один "слуга" Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко. Там он сказал, что большинство украинцев хотят видеть белорусского лидера своим президентом.

Пока фракция рассматривает решение об исключении этих политиков, Gazeta.ua спросила у киевлян, устраивают ли их нардепы из "Слуги народа"?

Автор: Лилия Мыцко
  Анастасия не считает "Слуг" политиками.
Анастасия не считает "Слуг" политиками.

Анастасия, 21 год

Я не считаю их компетентными. Они не политики, а шоумены. А зарплата у них гораздо больше, чем у большинства украинцев. Зеленский частично виноват в том, что такие люди пришли к власти. Однако это все уже заезженная система. Нардепов не умеют выбирать. В партию принимают тех, кто будет поддерживать коррупцию.

Автор: Лилия Мыцко
  Александр говорит, что количество депутатов надо сократить до минимума.
Александр говорит, что количество депутатов надо сократить до минимума.

Александр, 42 года

На Зеленского была такая надежда, но он ее не оправдал. Лицом в грязь просто. В топку надо бросить всех олигархов украинских - тогда, возможно, что-то изменится. Тогда не будет разницы, кто придет к власти. А сейчас Зеленским и депутатами руководят олигархи. "Слуг" надо сократить.

Ольга, 80 лет

Разные есть люди, но если ты нормальный, то будешь таким оставаться всегда. Я проработала 44 года и знаю, что один человек никогда ничего не решает. Депутаты все нас любят, к сожалению. Но если любите народ, работайте, принимайте правильные решения. Но нет, каждый хвалит себя, умеют только кричать громко с трибун и вспоминать собственные заслуги. Как можно управлять страной, когда твои дети учатся за границей, когда строишь дом не в Украине, а во Франции, на Мальдивах. Однако люди говорят, что все не так, но надо начинать с себя. Потому на выборах за десятку готовы мать родную продать.

Автор: Лилия Мыцко
  Ева уверена, что нардепами должны быть только умные люди. Нынешних политиков таковыми не считает.
Ева уверена, что нардепами должны быть только умные люди. Нынешних политиков таковыми не считает.

Ева, 23 года

Они позорят страну. Как можно в такое сложное время устраивать празднования пышные, когда все заведения общественного питания банкротятся из-за карантина. Это просто пренебрежение. А подпевание Путинским соратникам, когда в Украине война? Неужели так должны поступать "слуги народа". Зачем набирать в депутаты бизнесменов и шоуменов, поваров, если можно просто доверить страну умным людям.

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Владимир, 56 лет

У меня нет слов. Это катастрофа, а не депутаты. Зеленский, конечно, виноват в том, что такие люди пришли к власти. Он совершил ошибку, когда решил сменить профессию. Для него политика - это космос. Как Кличко надо на ринге драться, так и ему на сцене выступать. Дилетанты ничего хорошего не могут сделать. Нардепы "Слуги народа" не на своих местах, а это вредит стране.

Не понимаю, зачем им зарплату платят. Если сравнить их работу со строителями или врачами, то они ничего не делают. Там все бизнесмены, зачем им платить? Однако они пришли уже в прогнившу систему. А Тищенко за его празднования в карантин надо на передовую, чтобы кровью смывать проступок. Так и с другими - тогда будет толк.

Автор: Лилия Мыцко
  Сергей считает, что депутаты не беспокоятся о гражданах.
Сергей считает, что депутаты не беспокоятся о гражданах.

Сергей, 40 лет

Несправедливо, что они довели страну до нищеты. Бабушки, которые всю жизнь проработали, сейчас ходят и собирают бутылки пустые. Они молодые, с состоянием, еще и зарплату депутатскую получают. Однако полезного ничего не делают. Обещали золотые горы, а в результате нажимают на кнопки просто и позорятся.

Партия не делегировала Шевченко проводить переговоры с белорусским диктатором. Он просил исключить его из фракции, поскольку "считает свое пребывание там бесполезным".

По поводу нардепа Тищенко окончательное решение будут принимать позже. Он точно заплатит штраф за нарушение карантина.

Автор: Лилия МЫЦКО
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