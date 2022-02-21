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Тина Кароль шокировала зрителей "Голоса страны", а Потап не сдержал слез в эфире

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Тина Кароль шокировала зрителей &quot;Голоса страны&quot;, а Потап не сдержал слез в эфире
После появления Кароль на сцене Потап не сдержал слез. Фото: скриншот с видео

На сцене "Голоса страны - 12" автор песен и исполнительница Екатерина Офлиян исполнила песню, написанную для Тины Кароль.

Об этом рассказывает "ТСН".

После переезда в Киев девушка подрабатывала написанием рекламных джинглей для радио. Тогда стала писать собственные песни и сама посылала их украинским артистам. Ее треки поют KAZKA, Тина Кароль ALEKSSEV и другие, а песня ее авторства звучит в сериале "Моя любимая Страшка". Во время выступления на сцену неожиданно вышла Кароль. Автор впервые увидела певицу. Они вместе спели "Найти своих", от чего Потап не сдержал слез.

К Офлиян не обернулся ни один из тренеров, но Святослав Вакарчук выразил желание помочь ей в развитии карьеры.

"У вас есть такой дар, с которым уже нужно идти дальше. А если вы хотите стоять на сцене – точно будете! Я вам это обещаю", – сказал Вакарчук.

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И все же исполнительнице дали второй шанс Андрей Мацола и Александра Зарицкая.

"Она написала огромное количество песен для группы KAZKA и многих других. Просто погуглите, вы будете в шоке. Я ее знаю еще из Харькова и была ее фанаткой. Мы ее не отпустим", – отметила Зарицкая.

Дочь Константина Меладзе 17-летняя Лия Меладзе спела на сцене "Голоса країни-12". Девушка выступила в третьем выпуске шоу. Она исполнила хит Hallelujah Леонарда Коэна на слепых прослушиваниях. Девушке удалось развернуть четыре тренерских кресла.

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