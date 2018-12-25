Тимошенко впервые показала внучку

Лидер "Батькивщны" Юлия Тимошенко впервые поделилась семейным снимком, на котором присутствует ее двухлетняя внучка Ева.

Данное фото выложила у себя в Facebook журналист Алена Яхно.

"Это первая публичная фотография внучки Тимошенко", - написала она в комментарии.

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В первый раз Евгения Тимошенко вышла замуж в 2005-м году. Ее супругом стал британский рок-музыкант Шон Карр.

Позже вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина в декабре 2014-го.