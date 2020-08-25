Тимошенко подключили к ИВЛ

Заболела Тимошенко и члены ее семьи. Фото: "РБК-Украина"

Состояние главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко оценивают как стабильно тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Температура у больной коронавирусом Тимошенко не опускается ниже 39, передает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Сообщают, что инфекцию подхватили ее дочь Евгения Тимошенко и зять Артур Чечеткин, однако они переносят коронавирус в легкой форме.

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О болезни Тимошенко стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь политика.