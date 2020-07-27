Тесты на коронавирус ошибаются в 25% случаев

Тесты на коронавирус могут давать неправильный результат на 25%. Фото: Reuters

25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.

Это объясняют тем, что для такого типа тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По разным данным, от 20 до 25 % результатов ПЦР-исследований могут быть ложно отрицательными.

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За прошлые сутки в Украине зафиксированно более 900 случаев заболевания Covid-19.