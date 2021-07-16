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пятница, 16 июля 2021 18:47

Тепловой удар напоминает сердечный приступ: как не стать жертвой жары

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Тепловой удар напоминает сердечный приступ: как не стать жертвой жары
Врач дала дельные советы на время жары. Фото: vn.20minut.ua

В Украине еще минимум неделю будет аномальная жара. Столбики термометров будут достигать +37°С. Такая погода может повлиять на здоровье украинцев. Уже сейчас участились случаи, когда люди теряют сознание на улице, в общественном транспорте, жалуются на головную боль и усталость.

Подробнее, как жара влияет на организм и как не стать ее жертвой Gazeta.ua рассказала семейный врач Анжела Тищенко.

"Находясь долго на солнце или в душном помещении, у людей обостряются хронические болезни, могут случиться тепловой или солнечный удары. В таких случаях поднимается или падает артериальное давление, кружится голова, тошнит, можно потерять сознание. Состояние человека напоминает сердечный приступ. Когда такое происходит, нужно отойти в тень. Если в помещении - запустить свежий воздух, умыть пострадавшего холодной водой, расстегнуть одежду. Важно не дать упасть в обморок, стоит говорить с человеком. Не забываем вызвать "скорую", - рассказала врач.

Больше всего от жары страдают дети и пенсионеры. У них иной теплообмен.

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"Чтобы избежать теплового удара, следует следить за погодой. В сильную жару лучше остаться в комфортном месте. Надо пить много воды, три и более литра в день - норма для лета. Одежду выбирайте светлых цветов из натуральных тонких тканей, чтобы кожа могла свободно дышать. Если есть проблемы с сердцем или давлением, то всегда с собой должны быть лекарства".

В Китае разработали ткань, способную охлаждать человеческое тело на 5°C. В случае массового производства она может помочь людям защититься от повышения температуры, вызванного изменениями климата. Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты. Ткань с добавлением наноматериалов увеличит затраты на изготовление одежды лишь на 10%.

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