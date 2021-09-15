Тепло снова накроет Украину - синоптики порадовали прогнозом

В Черновцах в среду - небольшая облачность, дневная температура составит +24°С. Фото: pixabay.com

15 сентября температура в Украине начнет постепенно снижаться. В то же время на юге еще будет держаться жара до +27°С. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, солнечно будет лишь на востоке.

На западе и севере страны температура установится в пределах +20...23°С, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня сухо, но ожидается незначительная облачность. Температура воздуха днем составит +20°С.

Во Львове и Тернополе в среду также небольшая облачность. Днем до +22°С.

В Луцке, Хмельницком и Ровно - облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +23°С.

В Ивано-Франковске сегодня также будет небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +23°С.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, дневная температура составит +24°С.

В Виннице сегодня будет сухо, температура в пределах +21°С, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду днем также до +21°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня ожидается небольшая облачность, днем термометры покажут не выше +20°С.

В Кропивницком температура днем составит +23°С, будет практически безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +7...21°С.

В Одессе 15 сентября будет сухо, ожидается небольшая облачность. Температура днем будет достигать +25°С.

В Херсоне в среду днем будет стоять жара до +27°С и небольшая облачность.

В Николаеве будет сухо и практически безоблачно, днем также жара в пределах +27°С.

В Запорожье сегодня дневная температура достигнет отметки +24°С, будет ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня без осадков. Температура воздуха составит +4...20°С, небольшая облачность

В Харькове - небольшая облачность, температура днем достигнет +21°С.

В Днепре температура днем составит +23°С, будет ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12...24°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.