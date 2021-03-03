Тепло и сухо. Но похолодание надвигается: синоптик дала прогноз

В Киеве завтра будет сухо и тепло Фото: pixabay.com

Завтра антициклон разгонит влажные облака над Украиной.

4 марта осадков не ожидается, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем ожидается теплая погода до +7...14°С. Только на северо-востоке будет свежее, в пределах +2...4°С. Ветер сильный, порывистый.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, до +10°С.

Уже в пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает.

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В марте ожидается 6 магнитных бурь, из-за которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.