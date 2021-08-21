Тепло и дожди с грозами: какую погоду обещают на длинные выходные в Украине

В центре и на юге страны синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду. Дожди, местами с грозой, накроют западные области. На востоке будет больше дождей, в Харькове - будут идти в течение всех выходных. Ожидается, что резкое похолодание в Украине придет в конце следующей недели.

В Киеве утро субботы и воскресенья будет прохладным: около +15°C. Днем средняя температура составит 23°C...+25°C. Вечером можно будет прогуляться при температуре +22°C...+23°C. В понедельник и вторник будет теплее на 1-2 градуса. Об этом пишет НВ.

Автор: скриншот gismeteo.ua Погода на выходные в Киеве

Жителей Львова ожидает переменчивая погода: в субботу пройдет небольшой, но долгий дождь. В воскресенье будет ясно, а в понедельник и вторник - незначительные осадки и пасмурная погода. Температура составит 22°C и +23°C.

Автор: скриншот gismeteo.ua Погода на выходные во Львове

В Одессе с 21 по 24 августа будет тепло и солнечно. Столбик термометра покажет днем ​​+26°C, а вечером +24°C...+25°C.

Автор: скриншот gismeteo.ua Погода на выходные в Одессе

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Суббота и воскресенье в Харькове будут мрачными. Больше дождей прогнозируют на сегодня, а 22 августа - количество осадков будет незначительна. Температура будет +25°C. В понедельник и вторник обещают солнечную погоду, но с возможным сильным ветром.

Автор: скриншот gismeteo.ua Погода на выходные в Харкове

В Украину пришли дожди. В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях в пятницу ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.