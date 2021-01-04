Теперь "скорая" будет приезжать быстрее, но не ко всем. Что изменилось

В Украине изменили алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи. Фото: unsplash.com

Обновленные алгоритмы работы экстренной медицинской помощи вступили в силу с 1 января 2021, в соответствии с постановлением Кабмина от 16 декабря №1271 "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Отныне все вызовы "скорой помощи", поступающих на номера экстренных служб 103 и 112, делятся на 4 категории: критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Для критических случаев установленное время прибытия бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП) к пациенту в пределах 10 минут с момента поступления вызова. Для экстренных случаев время вдвое больше - 20 минут. На выполнение неэкстренных случаев отводят 1 час. На непрофильные случаи "скорая" выезжать не будет.

Ранее стандарты прибытия "скорой" для жителей городов и сел были разными. Отныне в Минздраве отменили деление граждан на сельских и городских жителей, так как неотложные состояния протекают одинаково, независимо от места проживания пациента.

Определяет состояние пациента и обстоятельства событий вызова диспетчер оперативной службы - в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенным Минздравом. Фактически, диспетчер не самовольно принимает решение, а задает вопросы по четкому алгоритму, прописанному в программе. В соответствии с ним и определяется приоритет вызова.

На критические вызовы будут приезжать за 10 минут

К критическим относятся обращения касательно людей, нуждающихся в реанимации. Таких, чье состояние непосредственно угрожает жизни и сопровождается отсутствием или серьезными нарушениями дыхания, признаками массивной кровопотери или кровотечения. Такие состояния могут быть обусловлены всеми видами травм, в том числе при авариях и стихийных бедствиях, поражением электрическим током или молнией, интоксикацией и отравлением, в том числе укусами животных, насекомых и т.д., а также внезапным ухудшением при острых и хронических заболеваниях.

К категории экстренных относятся обращения касательно людей при неотложных состояниях, несущих угрозу жизни и здоровью, которые могут привести к резкому ухудшению в случае несвоевременного предоставления экстренной медицинской помощи. То есть, состояния, сопровождающиеся потерей сознания, судорогами, внезапным расстройством дыхания, внезапной болью в области сердца, кровавой рвотой, острой болью в животе, внешним кровотечением, признаками острого нарушения мозгового кровообращения и острых инфекционных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи

Состояния, обусловленные всеми видами травм - ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы, тепловые удары, переохлаждения, повреждения различного происхождения во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.п.). К этой же категории относят и случаи нарушения нормального течения беременности - преждевременные роды и тому подобное. Экстренными считают также вызовы к пациентам с острыми психическими расстройствами, угрожающими жизни и здоровью пациента или других лиц.

К категории экстренных относятся также обращения медицинских работников по транспортировке пациентов, находящихся в состоянии, требует обязательного медицинского сопровождения и срочной госпитализации в стационарные учреждения здравоохранения.

К категории неэкстренных принадлежат обращения людей, состояние которых не является неотложным. В таких случаях отсрочки оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению состояния здоровья, однако больной или пострадавший нуждается в оценке состояния здоровья медицинским работником.

Повышение давления и боли в спине относятся к неэкстренным вызовам

К таким относят состояния, сопровождающиеся внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле, головной болью, головокружением, слабостью, повышением артериального давления, подозрение на пневмонию.

Также неэкстренными случаями считают боль в пояснице и суставах - радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и т.д., болевой синдром у онкологических больных.

Сюда же относят обострения хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу гипертонической болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и т.д. И проявления алкогольного, наркотического, токсического абстинентного синдрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн

При неэкстренны вызовах диспетчер рекомендует пациенту обратиться к врачу первичного звена - семейной медицины, с которым заключено декларация. Или в ближайшее отделение неотложной помощи (дежурной больницы). Только в случае отсутствия такой возможности диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, не выполняющую критические или экстренные вызовы.

К непрофильным относят обращение людей, состояние которых не требует неотложного оказания помощи и проведения оценки состояния здоровья на месте. При таких вызовах диспетчер рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу. В случае необходимости пациент может получить дистанционную медицинскую консультацию о причинах обращения от дежурного врача центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В постановлении КМУ также указано, что в случае наступления обстоятельств, которые не зависят от службы ЭМП - как то затруднен дорожном движении, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация и т.д. - допускается превышение указанных нормативов прибытия на вызовы. Так, для критических вызовов это 25% случаев, для экстренных - 15%.

Из-за нападений на медиков бригад "скорой" в Минздраве предлагают при необходимости обеспечить их сопровождение правоохранителями. Об этом во время онлайн-брифинга 22 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя нападение на столичных медиков накануне.