Теперь будет 3 церкви: что решили на "соборе" Филарета

На Поместном соборе почетного Патриарха Филарета приняли решение о "неправомерной отмене УПЦ (КП)".

В документе говорится, что Поместный собор отменяет постановление о ликвидации УПЦ (КП) по требованию Вселенского патриарха Варфоломея. А без ликвидации не могло быть Объединительного собора и предоставления томоса об автокефалии, пишет Апостроф.

Также отмечается, что главой УПЦ (КП) продолжает быть Патриарх Филарет, избранный таким "пожизненно".

Кроме того, в документе есть такие постановления:

- УПЦ (КП) продолжает быть владельцем всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет;

- монастыри: Михайловский Златоверхий, Феодосиивский, Выдубицкий Михайловский, Николаевский и Богуславский, как и все прихода Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии. А также Киевская Православная богословская академия, основанная Филаретом;

- томос об автокефалии УПЦ не соответствует статусу автокефальных церквей, поэтому ставит ее в зависимость от Константинополя. Также представителей УПЦ (КП) не удовлетворяет его содержание.

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"Это не раскол. Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ - с 2018-го. Так кто от кого откололся", - сказал Филарет после заседания "собора". Об этом информирует Украинская правда.

По его словам, теперь в Украине будет существовать 3 церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и УПЦ Киевского патриархата.

"Если они (служители ПЦУ. - Gazeta.ua) Захотят, мы примем их обратно", - заявил Филарет.

На вопрос, считает ли он нормальным, что трое архиереев отменили решение о ликвидации КП перед Объединяющим собором 15 декабря, за которое голосовали 40 митрополитов, архиепископов и епископов, Филарет ответил:

"Нормально. Ибо сила не в большинстве, а в правде. Если бы считали большинство, то правда была бы у Московского патриархата, у него больше епископов".

Украинская православная церковь подала иск в Окружной административный суд против Министерства культуры через "незаконную" регистрацию Православной церкви Украины.