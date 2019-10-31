"Температурное пике": синоптики уточнили прогноз погоды на последний день октября

В четверг, 31 октября, в Украине стремительно упадет температура.
Днем столбики термометров опустятся до + 4 + 6. Ночью ожидаются заморозки, сообщает Украинский гидрометцентр.
Холоднее всего будет на севере и востоке - +2 +4 градуса.
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Ночью температура упадет до - 3 - 5 градусов.
В Киеве днем ожидается + 4 + 6 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до - 2 - 4 градусов.
Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.
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