Театральный критик Олег Вергелис нуждается в помощи

Автор: facebook.com Театральный критик и публицист Олег Вергелис находится в больнице в тяжелом состоянии

Театральный критик, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис находится в больнице в тяжелом состоянии. У него случился инсульт. Близкие просят неравнодушных помочь со средствами на лечение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Стельмашевская.

"Друзья, коллеги! Мы уже видим вашу помощь! Она очень нужна! Пожалуйста, пишите ваше имя и цель платежа: для лечения Олега Вергелиса", - пишет Ольга Стельмашевская, которая находится в больнице рядом с Вергелисом.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7453 0215 4692 (Самборская Юлия Леонидовна)

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Олег Анатольевич Вергелис - театральный критик, художественный обозреватель, публицист, заслуженный журналист Украины, член Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов. Пишет преимущественно на темы театра, кино, телевидения и украинской культуры в целом.