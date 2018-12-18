Театр и кино защищают от депрессии

Походы в театр и кино могут защитить от депрессии. Фото: Вокруг Света.

Поход в кино, музей или на матч - не просто способ убить время, но и профилактика психических расстройств. Об этом заявили после проведенного исследования британськии психологи.

В выборку попали 2000 британцев в возрасте старше 50 лет. Риск развития депрессии был на 48% ниже у тех, кто посещал выставки, ходил в кино или театр не реже чем раз в месяц, и на 32% ниже у тех, кто делал это хотя бы раз в несколько месяцев, передает Вокруг света.

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"Люди знают о пользе пяти приемов пищи или о пользе физических упражнений. Но редко задумываются о культурном развитии, которое имеет схожий эффект", - говорит ведущий автор исследования - Дейзи Фанкурт из Университетского колледжа Лондона.

По ее словам, культурный досуг стимулирует работу мозга, помогает людям социализироваться и развивает творческие способности.

Постоянное употребление витамина D не поможет предотвратить перелома костей и развития тяжелых заболеваний, в частности онкологических и сердечно-сосудистых.