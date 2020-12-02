Татаров ответил на обвинения НАБУ

Олег Татаров стал фигурантом дела о хищении при строительстве жилья для Нацгвардии. Фото: МВС

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров опроверг обвинения НАБУ о его причастности к делу "Укрбуда".

"Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией о работе руководства антикоррупционного органа", сказал Татарчук изданию LIGA.net.

Татаров добавил, что работает в Офисе президента в штатном режиме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также высказался о скандале вокруг заместителя Ермака.

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Он отметил, что президент Владимир Зеленский и его Офис исповедуют "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "поддержат любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".

Подоляк назвал выдумкой информацию о совещании у президента, на которой Зеленский якобы поручил защищать Татарова.

"Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", - сказал Подоляк.

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело в отношении Олега Татарова со стороны Офиса генпрокурора. Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.