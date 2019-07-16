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вторник, 16 июля 2019 18:33

Тариф на электроэнергию ТЭС за две недели работы нового рынка ниже установленных ограничений - Корольчук

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Тариф на электроэнергию ТЭС за две недели работы нового рынка ниже установленных ограничений - Корольчук
Тариф ТЭС в июле ниже на 12%, чем в первом полугодии текущего года. Фото: Zaxid.net

Представитель президента Андрей Герус предоставляет недостоверную информацию относительно цен на электроэнергию на новом рынке. Тариф ТЭС в июле ниже на 12%, чем в первом полугодии текущего года. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя сообщение Андрея Геруса, что тариф ТЭС в июле якобы вырос на 16 %.

"Герус заявил, что в июле тариф ТЭС вырос на 16%, если сравнивать с июнем. Это не соответствует действительности, так как в июне тарифы на электроэнергию устанавливались НКРЭКУ. Регулятор их устанавливал, исходя из среднегодовых показателей, которые разбиваются на поквартальные. Таким образом, сравнение тарифа июля до июня является откровенно некорректным. Если сравнивать, то цену июля с первым полугодием. А в первом полугодии этого года тариф ТЭС был 1,76 грн за кВт-ч. В июле он не превысит 1,64 грн за кВт-ч (НКРЭКУ установила ценовое ограничения на таком уровне). Сейчас он составляет вообще 1,61 по итогам первых двух недель работы рынка. Если сравнивать с средневзвешенным тарифом генерирующих компаний ТЭС за первое полугодие, то тариф ТЭС не вырос, а снизился на 12% ", - написал Корольчук.

Эксперт отметил, что экономически корректно сравнивать тарифы так называемым базовым методом (к соответствующему месяцу прошлого года). И по таким подсчетам тариф ТЭС в июле текущего года ниже на 6,8%, поскольку в июле 2018 он был 1,76 грн кВт-ч, а в июле 2019 не может быть выше 1,64 грн за кВт-ч .

"Сравнение с июнем вообще некорректно. Такой псевдо-анализ пренебрегает фактором сезональности, структурой производства электроэнергии и вообще пониманием, как работает рынок. Это все равно как сравнить температуру воздуха в городе в апреле с маем, а потом жаловаться, что внезапно стало очень тепло", - отметил Корольчук.


Напомним, новый рынок электроэнергии заработал 1 июля, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок.

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Дата
16
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