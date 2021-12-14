Таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер

 
Ексклюзивы
1/5
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 135
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Просмотров: 468
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4167
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1350
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 729
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1764
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
1 Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9549
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4221
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
5
4
7
9
4
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3528
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6165
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1485
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4581
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 963
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 54
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
вторник, 14 декабря 2021 17:21

Таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер

  Комментировать
Таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер
Бронетранспортера нелегально ввезли в Украину. Фото: Киевская таможня

Киевская таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер Turkar 2016 года.

Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook.

У владельца бронетранспортера не было разрешительных документов на него. В течение трех лет транспорт хранили на таможенном складе.

Теперь срок хранения подошел к концу. Владелец бронетранспортера так и не обратился за таможенным оформлением. Потому машину передали в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого

Согласно распоряжению Кабинета министров таможня передала бронетранспортер ГПСУ.

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров. Автомобиль, следовавший в Россию, остановили в пункте пропуска "Милово" на Луганщине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 28594
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 27000
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 15516
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14373
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10674
Общество
Рада узаконила электронные удостоверения ветерана
Рада узаконила электронные удостоверения ветерана Просмотров: 243
Минцифры посчитало заявки на "Вовину тысячу"
Минцифры посчитало заявки на "Вовину тысячу" Просмотров: 342
Владельцы Apple теперь могут назначать цифровых наследников
Владельцы Apple теперь могут назначать цифровых наследников Просмотров: 135
Европа фиксирует рекорд заболеваемости на Covid-19
Европа фиксирует рекорд заболеваемости на Covid-19 Просмотров: 252
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 3879
Больше всего комментируют
8
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
6
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
4
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Голосов: 57829
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть