Киевская таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер Turkar 2016 года.
Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook.
У владельца бронетранспортера не было разрешительных документов на него. В течение трех лет транспорт хранили на таможенном складе.
Теперь срок хранения подошел к концу. Владелец бронетранспортера так и не обратился за таможенным оформлением. Потому машину передали в доход государства.
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Согласно распоряжению Кабинета министров таможня передала бронетранспортер ГПСУ.
Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров. Автомобиль, следовавший в Россию, остановили в пункте пропуска "Милово" на Луганщине.
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