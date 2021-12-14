Бронетранспортера нелегально ввезли в Украину. Фото: Киевская таможня

Киевская таможня передала пограничникам конфискованный бронетранспортер Turkar 2016 года.

Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook.

У владельца бронетранспортера не было разрешительных документов на него. В течение трех лет транспорт хранили на таможенном складе.

Теперь срок хранения подошел к концу. Владелец бронетранспортера так и не обратился за таможенным оформлением. Потому машину передали в доход государства.

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Согласно распоряжению Кабинета министров таможня передала бронетранспортер ГПСУ.

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров. Автомобиль, следовавший в Россию, остановили в пункте пропуска "Милово" на Луганщине.