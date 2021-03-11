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четверг, 11 марта 2021 19:55

"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
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Надежда Дудник стала учительницей младшей школы в Катаре. Женщина целенаправленно искала здесь работу
Фото: nadiia_dudnik
Надежда Дудник стала учительницей младшей школы в Катаре. Женщина целенаправленно искала здесь работу
Надежда Дудник стала учительницей младшей школы в Катаре. Женщина целенаправленно искала здесь работу
Надежда Дудник стала учительницей младшей школы в Катаре. Женщина целенаправленно искала здесь работу
Надежда Дудник стала учительницей младшей школы в Катаре. Женщина целенаправленно искала здесь работу

Надежда Дудник семь лет живет в городе Доха в Катаре. Два года назад вышла замуж за местного мужчину. Но попала в страну как заробитчанка. Своим опытом переезда делится в материале Gazeta.ua

"Катар первая мусульманская страна куда я поехала. В основном ездила по заработкам, а тут представилась возможность уехать работать по специальности. Я учитель начальных классов. Искала через интернет в ОАЭ или Катаре. Пробовала на стюардессу в Emirates airlines не прошла отбор, продолжала искать и пройдя 3 собеседования с менеджером частного англо-французского саду, была взята на работу по контракту на 2 года", - вспоминает Надежда.

Работать было тяжело, по 9 ч в день(1 ч на обед), но часто 6 дней в неделю.

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"Очень много внимания уделялось декорациям. Каждый месяц-два новая тема и надо было украсить не только класс но и холл. На праздники (например День матери, отца, спорта, выпускной)надо было подготовить с детьми танец, выучить стишки. В классе было по 15-18 детей. Воспитатель работал вместе с ассистентом. У меня были детки возрастом 1-2 годика. Мне очень нравилось работать с детьми, быть свидетелем их развития, дарить им интересные ,веселые дни и видеть их улыбки", - говорит Надежда.

Вспоминает, когда впервые попала в страну была шокирована.

"Это не Европа, была моя первая мысль, когда я приехала 7 лет назад. Здесь все по-другому, по богатому. Такой роскоши я еще не видела. Многие переезжающие теряют голову и забывают свои корни. Пытаются имитировать местных. Удивляет, когда многие христианок, одевают паранджу, не меняя религии, а другие носят очень открытую одежду, забывая о здешние традиции. Удивляет как современные высокие здания стоят рядом со старыми и при этом хорошо гармонируют", - говорит Надежда.

Первые пол года украинка часто болела из-за обилия кондиционеров и слишком жаркого климата.

"Со временем адаптировалась и дома почти не включаю кондиционеров. Разве в слишком жаркие месяцы", - объясняет.

Говорит в Катаре не планируют надолго задержаться. Сейчас с мужем активно думают, куда переехать. Жить здесь достаточно дорого.

Наталья Сонмеж рассказала, сколько зарабатывают учителя в Турции. Необычным является тот факт, что в государственных школах заработки выше, чем в частных

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