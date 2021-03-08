Такого прогноза не ожидал никто - астрологиня удивила гороскопом на середину марта

Удачными будут браки, заключенные в пятницу. Влюбленные создадут крепкие семьи на десятки лет. Фото: pixabay.com

От 8 до 14 марта дела будут двигаться медленно. Активных это начнет раздражать. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Мало кто готов к переменам в жизни, - говорит астрологиня. - К парикмахеру идите в субботу. Новая прическа подойдет. Возьмите в четверг выходной. Это идеальный день, чтобы пожарить шашлыки с друзьями и семьей. Удачными будут браки, заключенные в пятницу. Влюбленные создадут крепкие семьи на десятки лет".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Заработки порадуют. Часть сэкономьте. Хозяйничайте экономно. На этой неделе лучше накапливать, чем тратить. Не стоит в эти дни ни с кем ссориться. Наговорите лишнего.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Период финансовой поддержки. Вокруг будут желающие дать деньги на ваши идеи. Не ждите, пока кто-то поднимет настроение. Устройте себе праздник.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Воздержитесь от случайных знакомств. Присматривайтесь и прислушивайтесь к тем, кто рядом. Не спешите открывать свои тайны.

Рак (22 июня - 22 июля)

С оптимизмом смотрите в будущее. Это отличный период для улучшения внешности. Подберите новую косметику, измените прическу.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит пытаться кому-то понравиться. Будьте собой. Вас попытаются поссорить с друзьями и знакомыми. Не позволяйте настроить себя против кого-то. Дайте отдохнуть ногам и желудку.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Судьба будет к вам благосклонна. Принимайте жизнь такой, как она есть. Не завидуйте родным и друзьям, у которых дела идут лучше. Порадуйтесь их успехам. Скоро праздник будет и на вашей улице.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Хорошо делайте свое дело и удивитесь высоким заработкам. Это удачный период для начала ремонта в доме. Но продавать недвижимость не следует.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не поддавайтесь влиянию знакомых. Оставайтесь собой. Такими вас любят и ценят. Трудно будет найти общий язык с начальством. Обязанностей прибавится.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Денег становится больше. Сделайте ремонт в спальне. Не экономьте на мебели или обоях. Чем более благоприятной будет атмосфера в доме, тем лучше будете чувствовать себя вы.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Много хлопот принесет ближайшая родня. Их поведение будет выводить вас из равновесия. Не переживайте. Отпустите проблему и не пытайтесь кого-то в чем-то убедить.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Деньги пойдут в ваш карман. Хорошо планируйте расходы. Если хотите зарабатывать больше, избегайте сомнительных предложений и взяток.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Неприятности отступят. Рядом есть люди, которые вас любят и понимают. Попадете в коллектив, с которым будет приятно работать много лет. Улучшит настроение поход по магазинам.

В субботу 13 марта будет Новолуние. Легко будет похудеть и бросить курить.