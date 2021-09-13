Таких эгоистов еще надо поискать: астролог назвала знаки зодиака, с которыми непросто ужиться под одной крышей

Берегите глаза от травм. Лучше перенести подбор линз и очков до пятницы. Фото: pixabay.com

13 сентября не планируйте косметических операций. Любое повреждение кожи будет заживать долго, останутся шрамы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внимания потребует нервная система, - говорит астролог. - Трудно будет адекватно реагировать на события, происходящие вокруг. Освободите себя от тяжелого физического труда. Может ухудшиться память. Берегите глаза от травм. Лучше перенести подбор линз и очков до пятницы. Хорошо пройдут операции на детородных органах. Непростой характер сегодня продемонстрируют Львы, Стрельцы и Скорпионы. С ними будет непросто ужиться под одной крышей. Таких эгоистов еще надо поискать. Потерпите. Уже завтра ситуация в корне изменится".

Овен

Не желательно проводить операции. Особенно на органах брюшной полости. Могут возникать осложнения как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.

Телец

Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Тяжелые жиры будут плохо расщепляться в желудке.

Близнецы

Не допускайте развития анемии. Голодать в этот день нельзя. Не ограничивайте себя в потреблении овощей. Сырые овощи и фрукты должны составлять основу рациона.

Рак

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет поднять себя с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее может не хватить.

Лев

Уделите внимание питанию. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Позаботьтесь о совместимости продуктов.

Дева

Внимательно изучайте взаимодействие лекарственных препаратов. Помните о возможных побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. Вы навредите себе.

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Весы

Травмированные когда-то суставы вновь напомнят о себе. Неловкое движение может вызвать повторное повреждение. Берегите себя.

Скорпион

Ускоряется процесс образования песка и камней в мочегонных путях. Откажитесь от бульонов. Не стоит есть мяса и яиц. Вместо чая выпейте компот.

Стрелец

Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.

Козерог

Будут возникать проблемы с памятью и беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.

Водолей

Резко повышается кровяное давление. Есть опасность носового кровотечения.

Рыбы

Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. Создайте себе комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.

13 сентября люди будут проявлять удивительное упрямство. Не пытайтесь кого-то убедить или перетянуть на свою сторону.