Священники УПЦ МП проповедовали в Украине идеи "русского мира" - Епифаний

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1017
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1899
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1638
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3690
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2277
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1143
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2772
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1881
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 855
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3645
Фото
Все фото
6
3
5
12
7
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери &quot;, - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери ", - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
&quot;Сказали идти за Збруч, там - наша Украина&quot; - почтили память расстрелянных поляками украинцев
"Сказали идти за Збруч, там - наша Украина" - почтили память расстрелянных поляками украинцев
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
&quot;Думайте реалистично&quot; - Далай-лама дал советы украинцам
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Видео
Все видео
Сгорела СТО с автомобилями
Сгорела СТО с автомобилями
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1638
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2277
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1881
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1422
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4401
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1368
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 08:42

Священники УПЦ МП проповедовали в Украине идеи "русского мира" - Епифаний

  Комментировать
Священники УПЦ МП проповедовали в Украине идеи &quot;русского мира&quot; - Епифаний
Епифаний убежден, что со временем украинская церковь будет иметь представительство в РФ. Фото: pravda.com.ua

Священники Русской православной церкви в Украине (прежней УПЦ МП) проповедовали здесь идеи "русского мира".

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде".

"Там есть священники, и их большинство, которые болеют за Украину. Однако, к сожалению, находящихся длительное время в этой структуре, им сложно преодолеть моральный барьер. Потому что до этого времени что они проповедовали? Идеи "русского мира", те вещи, которые обижали нас. Сейчас мы должны забыть это. Но руководство и определенное количество архиереев, духовенства являются последним форпостом российского государства в Украине. Это реально так.

Мы говорим о том, что в будущем останется определенное количество тех, которые никогда не присоединятся к единой поместной православной церкви. Здесь будет существовать небольшое количество в виде или экзархата, или митрополий Русской православной церкви. Мы не против", - сказал Епифаний.

Он высказал убеждение, что в будущем на территории Российской Федерации украинская церковь также будет иметь представительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний жестко высказался о геях

По состоянию на 1 марта к рядам Православной церкви Украины присоединились 402 приходские храмы и два кафедральные соборы бывшей УПЦ МП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Священники УПЦ МП проповедовали в Украине идеи "русского мира" - Епифаний». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Последний гетман отменил казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 29389
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
7
 3 Просмотров: 14411
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 12501
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 11061
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 10532
Общество
Мобильное приложение Chrome будет работать быстрее
Мобильное приложение Chrome будет работать быстрее Просмотров: 135
Супрун рассказала, к чему приводят строгие диеты
Супрун рассказала, к чему приводят строгие диеты Просмотров: 378
Маск покажет новый электрокар
Маск покажет новый электрокар Просмотров: 117
Тепло и снег: синоптики смутили прогнозом
Тепло и снег: синоптики смутили прогнозом Просмотров: 342
Продажу билетов на "Евровидение-2019" в Израиле приостановили
Продажу билетов на "Евровидение-2019" в Израиле приостановили Просмотров: 459
Больше всего комментируют
9
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
5
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
4
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 35468
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua