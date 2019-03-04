Священники УПЦ МП проповедовали в Украине идеи "русского мира" - Епифаний

Епифаний убежден, что со временем украинская церковь будет иметь представительство в РФ. Фото: pravda.com.ua

Священники Русской православной церкви в Украине (прежней УПЦ МП) проповедовали здесь идеи "русского мира".

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде".

"Там есть священники, и их большинство, которые болеют за Украину. Однако, к сожалению, находящихся длительное время в этой структуре, им сложно преодолеть моральный барьер. Потому что до этого времени что они проповедовали? Идеи "русского мира", те вещи, которые обижали нас. Сейчас мы должны забыть это. Но руководство и определенное количество архиереев, духовенства являются последним форпостом российского государства в Украине. Это реально так.

Мы говорим о том, что в будущем останется определенное количество тех, которые никогда не присоединятся к единой поместной православной церкви. Здесь будет существовать небольшое количество в виде или экзархата, или митрополий Русской православной церкви. Мы не против", - сказал Епифаний.

Он высказал убеждение, что в будущем на территории Российской Федерации украинская церковь также будет иметь представительство.

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По состоянию на 1 марта к рядам Православной церкви Украины присоединились 402 приходские храмы и два кафедральные соборы бывшей УПЦ МП.