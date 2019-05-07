"Своих от чужих отличаем": Интер готовит "победный" концерт

9 мая на скандальном телеканале Интер пройдет концерт в стиле кремлевской пропаганды. Соответствующий анонс появился в сети.
В анонсе "Победа. Одна на всех" телеведущий Андрей Доманский на русском языке говорит: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".
Концерт "о Великой Отечественной войне" проходит на фоне красной звезды. В нем участвуют скандальные Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA, которые не называют Крым оккупированным Россией.
Среди других артистов - Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор".
Днем Интер будет транслировать марш "Никто не забыт. Ничто не забыто", который анонсировали в столице.
9 мая Украина празднует День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы. Такой праздник отмечают в России.
8 мая отмечаем День памяти и примирения. Официальным символом является цветок красного мака. Это признанный в мире символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914-го.
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В прошлом году телеканал Интер на 9 мая готовил концерт, в котором ведущие называли героев Украины "фашистскими преступниками".
В ролике телеведущий Андрей Доманский говорил:"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".
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