9 мая на скандальном телеканале Интер пройдет концерт в стиле кремлевской пропаганды. Соответствующий анонс появился в сети.

В анонсе "Победа. Одна на всех" телеведущий Андрей Доманский на русском языке говорит: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".

В прошлом году ведущий Андрей Доманский оскандалился заявлением о "фашистах"

Концерт "о Великой Отечественной войне" проходит на фоне красной звезды. В нем участвуют скандальные Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA, которые не называют Крым оккупированным Россией.

Среди участников - Билык и Кравчук

Среди других артистов - Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор".

Концерт в стили советской пропаганды

Днем Интер будет транслировать марш "Никто не забыт. Ничто не забыто", который анонсировали в столице.

9 мая Украина празднует День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы. Такой праздник отмечают в России.

8 мая отмечаем День памяти и примирения. Официальным символом является цветок красного мака. Это признанный в мире символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914-го.

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В прошлом году телеканал Интер на 9 мая готовил концерт, в котором ведущие называли героев Украины "фашистскими преступниками". В ролике телеведущий Андрей Доманский говорил:"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".