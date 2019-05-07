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вторник, 07 мая 2019 15:39

"Своих от чужих отличаем": Интер готовит "победный" концерт

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9 мая на скандальном телеканале Интер пройдет концерт в стиле кремлевской пропаганды. Соответствующий анонс появился в сети.

В анонсе "Победа. Одна на всех" телеведущий Андрей Доманский на русском языке говорит: "Мы сегодня своих от чужих отличаем".

  В прошлом году ведущий Андрей Доманский оскандалился заявлением о "фашистах"
В прошлом году ведущий Андрей Доманский оскандалился заявлением о "фашистах"

Концерт "о Великой Отечественной войне" проходит на фоне красной звезды. В нем участвуют скандальные Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA, которые не называют Крым оккупированным Россией.

  Среди участников - Билык и Кравчук
Среди участников - Билык и Кравчук

Среди других артистов - Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор".

  Концерт в стили советской пропаганды
Концерт в стили советской пропаганды

Днем Интер будет транслировать марш "Никто не забыт. Ничто не забыто", который анонсировали в столице.

9 мая Украина празднует День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы. Такой праздник отмечают в России.

8 мая отмечаем День памяти и примирения. Официальным символом является цветок красного мака. Это признанный в мире символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914-го.

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В прошлом году телеканал Интер на 9 мая готовил концерт, в котором ведущие называли героев Украины "фашистскими преступниками".

В ролике телеведущий Андрей Доманский говорил:"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".

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Дата
07
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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