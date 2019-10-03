"Свобода" пикетировали парламент против намерений властей запустить дерибан земли

"Свобода" выступила против открытия рынка земли. Фото: svoboda.org.ua

3 октября 2019 украинские националисты вместе с тысячами аграриев пикетировали заседание Верховной Рады Украины. Организаторы подчеркивают недопустимость принятия законопроекту №2178 "О внесении изменений относительно некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельхозназначения", который представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Выступая на митинге, народный депутат Украины от ВО "Свобода" Оксана Савчук отметила, что призвала парламентариев от "Слуг народа" выйти к людям и объяснить свою позицию присутствующим на акции аграриям, однако те отказались: "Сейчас зарегистрировано шесть законопроектов, среди них и свободовский . Именно он создаст основу для надежной продовольственной безопасности государства и даст перспективы быстрого роста украинской экономики, обезопасит крестьян. На местных сессиях депутаты-свободовцы инициируют обращение в парламент с требованием не принимать закон, пользуясь которым, представители крупного капитала заставят украинцев продать собственные наделы".

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок, обращаясь к митингующим, отметил:

"Каждая власть одинакова - только дорвавшись до корыта, все они мечтали о том, чтобы раздерибанить украинскую землю. Но эта новая власть оказалась хитрой: спекулируя на том, что за них так много людей проголосовало, потому что люди действительно хотят перемен, устав от постоянной лжи и коррупции власти, эти новые чиновники решили сейчас содрать с украинцев последнюю шкуру. Почему они хитрые? Потому что сбросив в один кувшин сразу несколько сверхважных вопросов - и о капитуляции перед Москвой, и рынке земли, и дерибанеа всего украинского - они рассчитывают распылить внимание общества: тот будет отвлекаться на одно, то - на другое, и в итоге им удастся протянуть и то и другое, и третье.

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И это очень хорошо, что люди сейчас стоят здесь, возле парламента. Если б не давление улицы - уже сегодня вопрос распродажи земли был бы проголосован.

Что должны сказать им мы, украинцы? Если вы будете трогать самон святое, что у нас есть, тогда украинцы объявят вам, барыгам-малороссам, войну. И эту войну выиграем мы, потому что мы - на своей, Богом данной земле".

ВО "Свобода" выступает категорически против плана президента Украины Владимира Зеленского и фракции "Слуги народа" в Верховной Раде открыть рынок земли. Подчеркивает: сельскохозяйственная земля – это единственный стратегический ресурс, который не подлежит воспроизведению, является репродуктивной условием жизнеспособности и сохранения генофонда Украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире". 14 октября 2019 года в Киеве на Покрову в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии состоится традиционный Марш УПА "Защитим украинскую землю!", сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения "Свобода".