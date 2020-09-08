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вторник, 08 сентября 2020 11:33

Свидетельства о рождении станут электронными: детали

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Свидетельства о рождении станут электронными: детали
В дальнейшем будут цифровизировать другие медицинские заключения. Фото: unsplash.com

Министерство здравоохранения планирует полноценный запуск электронного свидетельства о рождении в рамках сервиса "еМалятко".

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает "Еспресо".

"Первым медицинским заключением, которое мы планируем запустить в ближайшее время, является свидетельство о рождении, так называемое" еМалятко ". В дальнейшем мы сможем цифровизуваты другие медицинские заключения, в которых нуждаются наши пациенты", - сказал Кучер.

Он отметил, что свидетельство станет заменой бумажной формы №103 для новорожденных.

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"Мы прекратим хождение за документами в определенные органы власти. Все необходимое будет делаться сразу в роддоме. Родителям, кроме выбора имени, надо будет подумать только о том, чтобы в удобное время забрать свидетельство о рождении", - пообещал Кучер.

Он отметил, что Минздрав работает над созданием единого реестра электронных выводов, который позволит собирать и верифицировать информацию о пациенте.

В январе 2020 года начала действовать комплексная услуга "еМалятко". За ней родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія".

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