Свидетель узнала одного из обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова

В Шевченковском суде допросили свидетелей. Фото: УП

По деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Шевченковский районный суд Киева допросил двух свидетелей.

Об этом сообщила "Украинской правде" 17 декабря пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В судебном заседании были допрошены управляющая домом, в котором проживал Вороненков, а также предыдущий владелец автомобиля, который в дальнейшем использовался исполнителями во время убийства", - сообщила она.

Свидетель узнала одного из обвиняемых Александра Лося и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненкова незадолго до убийства.

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"Кроме того, по ходатайству прокурора на заседании суда обоим обвиняемым продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, до 15 февраля 2019", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

На следующем заседании, которое назначено на 11 января 2019 суд продолжит допрос свидетелей обвинения.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненкова был застрелен 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, он умер в больнице. Киллер - гражданин Украины Павел Паршов. Родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.