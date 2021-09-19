Свежая Covid-статистика: где больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 3983 новых больных коронавирусом. Из них детей – 422, медработников – 52.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 348 381 человек. Умерли 54 875 пациентов, из них 46 – за последние сутки. Выздоровели 2 230 852 человека, за последние сутки – 546, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 161 случай;
Винницкая область - 113 случаев;
Волынская область - 98 случаев;
Днепропетровская область - 300 случаев;
Донецкая область - 134 случая;
Житомирская область - 171 случай;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 123 случая;
Ивано-Франковская область - 127 случаев;
Киевская область - 103 случая;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 64 случая;
Львовская область - 246 случаев;
Николаевская область - 112 случаев;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 70 случаев;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 610 случаев;
Херсонская область - 239 случаев;
Хмельницкая область - 291 случай;
Черкасская область - 43 случая;
Черновицкая область - 219 случаев;
Черниговская область - 58 случаев.
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Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.
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