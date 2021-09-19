Свежая Covid-статистика: где больше всего больных

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 348 381 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3983 новых больных коронавирусом. Из них детей – 422, медработников – 52.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 348 381 человек. Умерли 54 875 пациентов, из них 46 – за последние сутки. Выздоровели 2 230 852 человека, за последние сутки – 546, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 161 случай;

Винницкая область - 113 случаев;

Волынская область - 98 случаев;

Днепропетровская область - 300 случаев;

Донецкая область - 134 случая;

Житомирская область - 171 случай;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 123 случая;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 103 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 246 случаев;

Николаевская область - 112 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 70 случаев;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 215 случаев;

Харьковская область - 610 случаев;

Херсонская область - 239 случаев;

Хмельницкая область - 291 случай;

Черкасская область - 43 случая;

Черновицкая область - 219 случаев;

Черниговская область - 58 случаев.

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Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.