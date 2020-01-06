Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 5337
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25992
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2232
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2223
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3420
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1674
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Почти 60% украинцев не читают книги
Почти 60% украинцев не читают книги
Видео
Все видео
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1485
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2232
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3420
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1377
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 14:18

Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины

  Комментировать
Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины
По новому трудовому кодексу работника можно уволить в любой момент.а

27 декабря правительство одобрило законопроект о труде. По словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников. Но международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать, заявляет пресс-служба конфедерации.

Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:

"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно

10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать. "Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен, что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сверхурочная работа станет нормой: международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Ждали семь веков: Украина получила томос

Самое читаемое
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 46054
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 30195
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 15444
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 12357
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 10494
Общество
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
 Просмотров: 180
США поздравили Украину с годовщиной томоса
США поздравили Украину с годовщиной томоса Просмотров: 45
Ждали семь веков: Украина получила томос
Ждали семь веков: Украина получила томос
 Просмотров: 171
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста 1 Просмотров: 1629
Какой будет погода на Святвечер и Рождество
Какой будет погода на Святвечер и Рождество Просмотров: 207
Больше всего комментируют
13
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
2
Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
Голосов: 48017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua