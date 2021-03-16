Швейцарец снял фильм о войне на Донбассе

Блогер снял фильм на войне на Донбассе. Фото: Скриншот

Швейцарский блогер Le Grand JD снял документальный фильм о войне на Донбассе.

Фильм La guerre en Ukraine (Война в Украине) снят на французском языке. Его опубликовали на YouTube.

"С 2014 года идет война на Донбассе, на востоке Украины. Я действительно хотел показать вам, что происходит в этих областях", - отметил блогер.

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Короткометражка собрала уже почти 1 млн просмотров и 177 тыс. лайков.

Фильм Валентина Васяновича "Атлантида" вошел в длинный список британской премии BAFTA в 12 секциях. Режиссером и автором сценария ленты является Валентин Васянович. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.