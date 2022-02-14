Суспільне отреагировало на "поддельную справку" Алины Паш о поездке в Крым

Суспільне просит ГНСУ проверить справку Алины Паш о пересечении границы. Фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Общественный вещатель обратился в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) для проверки справки предоставленной командой победительницы нацотбора на Евровидение-2022 Алины Паш.

Об этом сообщила пресс-служба вещателя 14 февраля.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается к ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что "Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии в Евровидении с певицей до завершения проверки и выяснения фактов.

"Суспільне" уже обращалось в ГПСУ, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными", - напомнил вещатель.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. В 2015 году певица посещала оккупированный Россией Крым. Якобы ездила на свадьбу. Когда этот факт получил огласку, команда певицы предоставила справку, которая стала основанием для продолжения участия Паш в нацотборе - на полуостров летала через админграницу в Херсонской области. Справка является поддельной, потому что артистка летала в Крым через Россию, чем нарушила правила пересечения государственной границы Украины, утверждает блогер Сергей Стерненко со ссылкой на свои источники.