Супрун развеяла мифы о депрессии

Супрун рассказала о депрессии. Фото с открытых источников.

Депрессия - это болезнь, которая ежегодно поражает более 300 млн человек. Она сильно ухудшает качество жизни и работоспособность. Может привести к суициду.

"Каждый шестой хотя бы раз в жизни переживал депрессивный эпизод. Женщины страдают депрессией почти вдвое чаще мужчин. Депрессию часто игнорируют и не диагностируют врачи, а сами пациенты не спешат обращаться за помощью. Только двое из пяти человек, страдающих депрессию, зависимости или тревожность, ищут врачебной помощи", - рассказывает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она отмечает, что депрессия бывает мягкой, средней и тяжелой формы. В 50% депрессивные эпизоды повторяются, если их не лечить.

"Симптомамы депрессии могут быть постоянный тревожное, подавленное или опустошенное состояние, раздражительность, чувство вины, никчемности и безнадежности, потеря интереса к некогда любимым занятиям, утомляемость и отсутствие сил, замедленные движения или речь, или наоборот, беспокойство, нервная неусидчивость, сложность в принятии решений, плохая концентрация внимания, забывчивость, изменение пищевого поведения (переедание или отказ от пищи), проблемы со сном (бессонница, ранние подъемы, неспособность встать утром), нежелание выходить из дома, боли в различных частях тела и суицидальные мысли. Эти симптомы вряд ли случатся одновременно в отдельно взятого человека ", - пишет Супрун.

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У детей заболевание проявляется через раздражительность, боли, печаль, отказ ходить в школу, потерю веса. А у подростков - через озлобленность, чувство никчемности, отделенности, склонность наносить себе повреждения, желание пробовать наркотики, нежелание общаться.

Общество породило много мифов о депрессии. В частности, что заболевание от безделья и потери оптимизма.

Избыток сна приводит к ухудшению памяти и скорости реакции. Это обнаружили ученые из Университетского колледжа Лондона. Ученые провели исследование с участием более 400 тыс. добровольцев. Все участники проходили тест на зрительную память. Те, кто спал больше 9 ч. в сутки, сделали больше ошибок: плюс 9% неправильных ответов за каждый дополнительный час сна.