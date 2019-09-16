Супрун рассказала об угрозах и нападении на нее с мужем

Случаев нападения на Супрун и ее мужа было два. Фото с открытых источников.

Ульяна Супрун рассказала, что во время работы в министерстве получала сообщения с угрозами.

Также на нее с мужем напали на улице, передает УП.

Впервые это произошло после освобождения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета имени Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс-ки. Нас напала группа людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - заявила Супрун.

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Она рассказала, что такое случалось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась.

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили: "Нет". Это их цель - запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня испугало, я более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они ведут себя с людьми", - отметила Супрун.

Экс-руководительница Минздрава добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца также "было тяжело".

Новая власть обеспечивает попытку реванша фармацевтической мафии. Экс-и.о министра сообщила, что Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19-е, когда она возглавляла ведомство.