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четверг, 26 июля 2018 11:31

Супрун посоветовала, как себя вести во время сильных дождей

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Супрун посоветовала, как себя вести во время сильных дождей
Ульяна Супрун рассказала, что делать, когда застала непогода. Фото:ЧЕline

Во время ливня лучше не выходить из помещения. Стоит зарядить до максимального уровня ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

"Обходите места, где есть сильный поток воды или стоит вода - там может быть глубоко или находиться опасные предметы. Во время грозы на открытом пространстве не используйте мобильные телефоны, кроме того, что вам нужно вызвать скорую помощь. Не стойте под столбами или высокими деревьями. Если погода испортилась, когда вы за рулем, то оставьте автомобиль в безопасном месте, но не под деревьями. При отсутствии такой возможности - едьте дальше с уменьшенной скоростью и включенными фарами", - пишет в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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В экстремальных ситуациях, когда не в состоянии справиться с непогодой самостоятельно, Супрун советует вызвать спасателей.

В среду, 25 июля, Киевом пронесся ливень. В нескольких районах выпал град. Пользователи соцсетей сообщают о затоплении улицы. Канализация не справляется с большим количеством воды. Ливень парализовал движение города. Остановилось движение коммунального транспорта, порой не работают светофоры. Сильный ветер повалил деревья.

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