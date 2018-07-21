Супрун не рекомендует: в сети распространили фейковые посты от имени

Уляна Супрун показала примеры фейковых постов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила о распространении фейковых постов в социальных сетях от ее имени.

"Все, что публикуется на моей странице, можно найти на моей странице. Если видите подозрительные скриншоты вроде этих - обязательно проверяйте первоисточник", - написала Супрун в Facebook.

Чиновница отметила, что подобная дезинформация может распространяться противниками изменений, которые она вводит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун разрушила очередной миф

Каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление. Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.