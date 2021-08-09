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"Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка

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Автор: Фото предоставлено Юлией Волковой
  3-летняя Александра Волкова из Фастова Киевской области имеет билиарную атрезию, состояние после пересадки печени. За лечение послеоперационного осложнения нужно погасить долг польской клинике в сумме 130 тыс.злотых.
3-летняя Александра Волкова из Фастова Киевской области имеет билиарную атрезию, состояние после пересадки печени. За лечение послеоперационного осложнения нужно погасить долг польской клинике в сумме 130 тыс.злотых.

У 3-летней Александры Волковой из Фастова Киевской области билиарная атрезия, состояние после пересадки печени. За лечение послеоперационного осложнения нужно погасить долг польской клинике. Сумма составляет около 130 тис. злотых.

"Билиарную атрезию у дочери обнаружили после рождения. Через несколько недель ее прооперировали, создали искусственные желчные протоки. Но впоследствии врачи сказали, что нужна пересадка органа. Ее провели в Польше. Моя печень подошла идеально, - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Волкова.

Операция стоила 300 тис. злотих. Деньги собирали с помощью неравнодушных людей со всего мира.

"К тому времени, в 2019 году, у дочери открылось кровотечение из-за портальной гипертензии. Провели склерозирование вен пищевода в Италии, стоило почти 50 тысяч евро. Но процедура не помогла. В Италию ехать опять не было денег. Поэтому обратились в польскую клинику. Из-за кровотечения нас госпитализировали значительно раньше, чем планировали. В феврале провели трансплантацию. Осложнением стала жидкость в животе и легких. Опять долгие месяцы в больнице. Пребывание в отделении коронавируса и гастроэнтерологии стоило нам 146 463 злотых. Это кроме той оплаченной суммы за полный пакет операции еще летом. Мы пока собрали около 10 тысячи злотых. Сейчас мы дома. Дочь ест, гуляет, бегает, радуется жизни. Раз в месяц сдаем анализы. В октябре должны ехать на контроль. Долг позволили выплатить до следующей весны. Но сумма для семьи заоблачная. Поэтому просим помощи у всех неравнодушных", - говорит Юлия.

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 5168742238986404 (Волкова Юлия Владимировна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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