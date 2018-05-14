Судья отказался от дела о советском флаге

Судья Дмитрий Передерко отказался от дела по "морально-этическим соображениям". Фото: REUTERS

В Одессе судья Дмитрий Передерко отказался от дела местного жителя, который принес в публичное место флаг с советской символикой.

Об этом говорится в постановлении Малиновского районного суда, пишет УНІАН.

В документе отмечается, что судья Передерко единолично принимал решения при рассмотрении ходатайства следователя полиции о применении меры пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в преступлении - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Материалы были переданы судье 9 мая согласно протоколу автоматизированного распределения дел.

"Считаю, что указанное уголовное производство не может быть рассмотрено под моим председательством, поскольку мной установлены обстоятельства, исключающие рассмотрение этого производства", - пишет Передерко.

Судья отмечает, что фигурант уголовного производства подозревается в том, что 8 мая, накануне 73-й годовщины Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, демонстрировал символику коммунистического тоталитарного режима. В частности, флаг с изображением ордена "Отечественная война". Передерко указывает, что сам является внуком героически погибшего во время "Великой Отечественной войны" и внуком кавалера двух орденов "Отечественная война", инвалида "Великой Отечественной войны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На акции "Бессмертный полк" Харьков назвали российским

"В силу этих обстоятельств я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена "Отечественная война" в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима. Поэтому считаю невозможным по личным и морально-этическим соображениям осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", - говорится в документе.

Во время церемонии возложения цветов к братской могиле в Кривом Роге прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии. Певица исполнила песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, официальной представительницей МИД РФ. Эту песню политик страны-агрессора написала о российских военных в Сирии.