Суд восстановил Амосову на посту ректора университета Богомольца

Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову на должности ректора Национального медицинского университета Богомольца.

Своим определением суд приостановил пункт 3 приказа Минздрава "О проведении проверки", тем самым восстановив Екатерину Амосову на должности ректора.

Рассмотрение дела по сути состоится позже.

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20 февраля отстранило Екатерину Амосову от должности на время служебной проверки. Официальная причина: срыв лицензированного тестирование "Шаг" для студентов-стоматологов.

Екатерина Амосова назвала решение Минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

Того же дня представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская до работы назначенного.а. ректора Михаила Захараша.

25 февраля в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку. 28 февраля страйк закончился.