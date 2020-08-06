Суд решил забрать у НАБУ дело скандального судьи Вовка

Судья подозревается в создании преступной организации с целью захвата власти. Фото: Reuters

Печерский районный суд Киева обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро и передать в другой орган уголовное производство в отношении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Судью подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Соответствующим решением Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий, поскольку делами, которые расследует НАБУ и САП, должен рассматривать Высший антикоррупционный суд", - считают в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк

Как отмечается, данный закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

Ранее, председателю ОАСК Павлу Вовку и еще четырем людям НАБУ сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году. В здании суда в тот же день провели обыски.