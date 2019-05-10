Суд принял скандальное решение относительно переименования улицы в честь Гандзюк

Херсонский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Гандзюк. Фото: Аdm.ks.court

Окружной административный суд Херсона отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской в ​​честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как отмечается, слушания по делу происходило с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть".

"Иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов "и раздел "Улицы" названием "ул. Екатерины Гандзюк", а также признаны противоправными действия городского головы Николаенко Владимира Васильевича при проведении голосования от 22.02 .2019 года, в результате которых принято соответствующее решение ", - говорится в сообщении.

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Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по 5 подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.