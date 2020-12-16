Суд по делу Януковича перенесли

Януковича судят заочно. Фото: Укринформ

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения экспрезиденту Виктору Януковичу.

"Объявляется перерыв до 22 декабря на 12 часов", - сказал судья Вячеслав Пидпалый, предает Укринформ.

Это сделано для того, чтобы прокуроры принесли на следующее заседание несколько справок от государственных органов.

На заседании появились платные адвокаты Януковича - Александр Горошинский, Виталий Сердюк и Игорь Федоренко.

Следственный судья вынес им предупреждение за неподобающее поведение, а именно - неявку в определенное время и место на заседание по рассмотрению ходатайства.

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Суд также отказал в удовлетворении ряда ходатайств защиты.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства относительно меры пресечения Януковичу по существу. Были заслушаны прокурор, адвокаты, после чего суд перешел к исследованию письменных материалов по ходатайству.

Судья принял решение о том, чтобы представители обвинения предоставили суду несколько справок от государственных органов.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экспрезидента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте. 24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.